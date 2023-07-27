Інциденти сталися на центральних пляжах.

В Одесі протягом одного дня у Чорному морі під час потужного шторму потонули кілька людей.

Як повідомляє прес-служба мерії, нещасні випадки сталися у середу, 26 липня. "Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло дві особи. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцезнаходження невідомо. Пошуки дитини тривають", - розповіли у прес-службі.

У мерії наголошують, що наразі у місті продовжує діяти заборона на купання в морі. "Не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе та своїх рідних", - просять чиновники.

У соціальних мережах очевидці розповіли, що уся три випадки у середу мали місце на пляжах у центральній частині міста (Приморський район). Зокрема, що одна людина загинула на пляжі "Ланжерон", ще одна – на нудистському пляжі, а підлітка змило великою хвилею на пляжі "Аркадія".

Також очевидці оприлюднили відео "розваг" що стали причиною нещасного випадку з неповнолітнім, якого досі шукають. Зокрема, люди зафіксували, як великі хвилі із величезною силою обрушуються на набережну. При цьому молоді люди, незважаючи на небезпеку, підходять ближче до води і накривають хвилі. Чути, як хтось весело кричить: "Море сьогодні хвилюється. Ось людину просто накрило і капці забрало. Це було феєрично...". При цьому чути, як люди сміються.

Крім того, деякі місцеві Телегам-канали стверджують, що лише за вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло троє людей. Йдеться, що на "Ланжероні" нібито загинули 18-річний хлопець та 63-річний чоловік, а нудистському пляжі – 50-ічний чоловік.

У ДСНС та поліції те, що сталося, поки не коментували.

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