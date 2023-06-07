Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У Чорноморську Одеської області підприємець продала місту майже 30 тисяч банок непридатних консервів.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 54-річна жінка купила 28,8 тис. банок консервів м’яса свинини з горохом у поки ще невідомого виробника ще у квітні 2022 року. Потім поставила їх Чорноморській міськраді, яка робила закупівлю у рамках програми "Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

За даними прес-служби, вартість цього товару тривалого зберігання - 1,3 млн грн. Призначався він для роздачі населенню під час надзвичайних ситуацій в регіоні.

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"Наприклад, під час повені, переселенцям тощо, але експертиза показала, що технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів. Зокрема, товар не мав відповідного маркування та інформації про "дату виробництва", "дату придатності" та "вміст", - пояснили в прокуратурі.

Таким чином, продати консерви на внутрішньому ринку України неможливо, і вони підлягають утилізації. Як уточнили у прокуратурі, сумнівні консерви можуть стати причиною важкого отруєння.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу. Їй інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах).

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У квітні стало відомо, що в Одесі було викрито шахрая, який продавав неіснуючі бронежилети для українських військослужбовців.

За відомостями правоохоронців, зловмисник придумав схему, за якою ошукав волонтерів. Шахрайським способом зловмисник отримав від активістів за 15 уявних бронежилетів майже 300 тис. грн.

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