Зникнення транспорту помітив охоронець, який опівночі обходив територію стоянки.

17-річний юнак утретє попався на викраденні маршрутки в Рівному. Ввечері, 21 листопада, він угнав транспорт зі стоянки на вулиці Макарова, просто відчинивши задні двері та скориставшись ключами в бардачку.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Рівненській області.

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Водій на той момент якраз відійшов від маршрутки на кілька хвилин. Зникнення транспорту помітив охоронець, який опівночі обходив територію.

На одній з вулиць патрульні помітили схожий автомобіль, та вимогу зупинитися хлопець проігнорував. Він навіть спробував відірватися від копів, з’їхавши на польову дорогу й вимкнувши фари.

Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.

Що відомо про викрадача

Уперше правоохоронці затримали юнака за угон маршрутки з пасажирами у лютому 2020 року. Копам він пояснив, що просто хотів покататися. Тест на алкоголь підтвердив, що хлопець був тверезий.

За тиждень порушник знову попався на викраденні маршрутки. Цього разу він викрав маршрутку № 66, яка була припаркована на вулиці Курчатова у Рівному. Виявили порушника в іншому кінці міста – на вулиці Золотіївській.

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Автор: УНІАН