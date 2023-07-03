Голова ОСББ вдарив чоловіка кулаком в голову.

У Тернополі голова ОСББ "Курбаса, 6" у дворі церкви побив чоловіка через те, що той звернувся до нього на імʼя у сусідському чаті. Суд визнав його винним та оштрафував на 850 гривень.

Як повідомляє ресурс Тернопільські події, про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду. 14 квітня 2023 року близько 18.50 год. в обвинуваченого, який перебував поблизу церкви святого апостола Петра, що за адресою м. Тернопіль, вул. Володимира Великого, 2а, виник словесний конфлікт із потерпілим. Голова ОСББ вдарив чоловіка кулаком в голову.

"Підозрюваний частково провину визнав. Він розповів, що він завдав потерпілому один удар рукою, однак при цьому зазначив, що у нього не було умислу вчинити дане кримінальне правопорушення та завдати потерпілому тілесні ушкодження, а даний конфлікт був спровокований потерпілим, який висловлювався до нього в грубій формі та нецензурною лайкою", – йдеться у матеріалі.

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За словами голови ОСББ, в месенджері "Вайбер" створили групу для співвласників будинку, де члени правління повідомляли мешканцям про важливі події, що стосуються будинку.

"Надалі у даній групі почали долучатись учасники, які не проживають в будинку, та які почали писати провокаційні повідомлення, через які учасники групи почали сваритися між собою, тому він зателефонував до жінки, яка теж була учасником даної групи, щоб запитати чи вона є співвласником будинку та чому пише провокаційні повідомлення у групу. На його телефонний дзвінок відповів потерпілий, який під час розмови висловлювався до нього нецензурною лексикою, принижував, звертався до нього "Василю", знаючи при цьому, що він є головою правління ОСББ", – пише видання.

Зазначається, що потерпілий записав розмову з головою ОСББ, фрагмент якої в подальшому виклав у вищезгаданий чат, написавши, що голова правління хамить людям. Після цього, за словами підозрюваного, він зустрівся з потерпілим у дворі будинку, де постраждалий в присутності свідків поводив себе зухвало та висловлювався до голови ОСББ в грубій формі.

"Окрім того щодо подій, які мали місце ввечері 14 квітня 2023 року, повідомив, що він йшов по вулиці та проходячи повз потерпілого та свідка, потерпілий знову звернувся до нього в грубій формі, називаючи "Василю", а також висловлювався нецензурною лайкою, тому він повернувся до них та запитав чи потерпілий звертався до нього, на що отримав ствердну відповідь. Підійшовши ближче, він зробив потерпілому зауваження, щоб той не говорив до нього таким чином, на що той відштовхнув його, а він у свою чергу завдав йому один удар рукою у відповідь, проте не пригадує куди саме наніс удар", – зауважили у статті.

Водночас потерпілий каже, що причиною конфлікту стало те, що голова ОСББ закрив підвали у будинку, через що загинули безпритульні тварини. За його словами, після цього він лише написав коментар у сусідському чаті. Постраждалий чоловік зауважив, що звертання "Василю" не вважає образливим.

Інші інциденти в Тернополі та області

26 червня 2023 року голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників за підозрою в отриманні хабара затримали працівники НАБУ. За даними слідчих, вони вимагали майже 1,8 млн грн у підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

21 червня у Тернопільській області спалахнув вантажний автомобіль із соляною кислотою, що призвело до витоку речовини. На місце інциденту одразу прибули рятувальники.

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