Причиною агресії та спроби вбити дівчину стали її насмішки.

На Тернопільщині двох учнів Почаївського вищого професійного училища засуджено до 10 років ув’язнення за замах на вбивство своєї одногрупниці у 2018 році.

Читайте також"Зошит смерті": у мережі показали записи вбивці з Кривого Рогу (фото)Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, відповідний вирок сьогодні виніс Кременецький районний суд.

«Кременецький районний суд виніс вирок двом неповнолітнім студентам Почаївського училища, які у 2018 році вчинили замах на вбивство своєї одногрупниці, перерізавши їй склом горло. Їм призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі кожному», - йдеться у повідомленні.

Жорстокий напад одногрупників на дівчину: що відомо

У вересні 2018 року на Тернопільщині троє учнів вищого професійного училища у закинутих приміщеннях розпивали спиртне. Під час відпочинку дівчина, яка перебувала разом з ними, стала насміхатися над хлопцями. У відповідь вони побили потерпілу, а після втрати нею свідомості перерізали дівчині горло склом розбитої пляшки та залишили стікати кров’ю.

Отямившись, дівчина змогла самостійно дійти до гуртожитку, де їй викликали швидку. Лише вчасно надана медична допомога врятувала потерпілу від крововтрати та смерті.

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Автор: Андрій Вацик