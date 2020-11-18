Хлопцям призначено покарання у вигляді 10 років в’язниці кожному / фото УНІАН

На Тернопільщині двох учнів Почаївського вищого професійного училища засуджено до 10 років ув’язнення за замах на вбивство своєї одногрупниці у 2018 році.

Читайте також"Зошит смерті": у мережі показали записи вбивці з Кривого Рогу (фото)Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, відповідний вирок сьогодні виніс Кременецький районний суд.

«Кременецький районний суд виніс вирок двом неповнолітнім студентам Почаївського училища, які у 2018 році вчинили замах на вбивство своєї одногрупниці, перерізавши їй склом горло. Їм призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі кожному», - йдеться у повідомленні.

Жорстокий напад одногрупників на дівчину: що відомо

  • У вересні 2018 року на Тернопільщині троє учнів вищого професійного училища у закинутих приміщеннях розпивали спиртне. Під час відпочинку дівчина, яка перебувала разом з ними, стала насміхатися над хлопцями. У відповідь вони побили потерпілу, а після втрати нею свідомості перерізали дівчині горло склом розбитої пляшки та залишили стікати кров’ю.

  • Отямившись, дівчина змогла самостійно дійти до гуртожитку, де їй викликали швидку. Лише вчасно надана медична допомога врятувала потерпілу від крововтрати та смерті.

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Автор: Андрій Вацик