Затриманого зловмисника раніше судили за майнові злочини.

У Тернополі троє юнаків затримали злодія у ТРЦ «Подоляни» і утримували його до прибуття поліції.

Читайте такожВосьмеро нападників: у Києві зухвало пограбували студента-іноземцяЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні двоє 17-річних та один 16-річний місцеві жителі побачили, як з торгового закладу втікає невідомий чоловік, а за ним біжить продавець. Відтак вони силоміць зупинили незнайомця.

Як з’ясували правоохоронці, які прибули на місце виклику, 33-річний тернополянин, зайшовши у примірочну, поклав у свій рюкзак дві куртки, на себе надягнув ще кофту, а під верхній одяг заховав спортивну сумку. З усім цим пішов до виходу.

«Зловмисника зупинили продавці, вимагаючи повернути неоплачений товар, проте той, кинувши їм лише одну куртку, почав тікати», - йдеться у повідомленні.

Юнаки не побоялися зупинити зловмисника й разом з продавцем утримували його до приїзду слідчо-оперативної групи.

Поліцейські встановили, що затриманий – раніше судимий за майнові злочини 33-річний житель обласного центру.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 186 ККУ та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Андрій Вацик