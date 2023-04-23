Дівчинка не стала жертвою злочинів, зазначили у поліції.

У місті Васильків (знаходиться недалеко від Києва) 4-річна дівчинка Ніколь, за якою доглядала сусідка, без попередження пішла з дому.

Правоохоронці дізналися про зникнення дитини у суботу ввечері, 22 квітня, повідомила поліція Київської області у Facebook. "…о 17 годині… до поліції звернулась сусідка, яка доглядала дитину та повідомила про зникнення 4-річної дівчинки, яка близько 30 хвилин тому без попередження пішла з дому та не повернулася", - зазначили у поліції.

За даними відомства, до пошуків дитини оперативно залучили всі підрозділи поліції регіону. Дівчинку вдалося знайти. "На щастя, жертвою злочинів дитина не стала", - підкреслили правоохоронці.

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Наприкінці березня поліція Києва повідомила, що на вул. Бойчука жінка жила з 5-місячним хлопчиком у закинутій недобудові, в якій немає ніяких комунікацій.

Життю дитини була безпосередня загроза, тому правоохоронці разом із спеціальними службами передали її під нагляд лікарям. Про хлопчика піклувалися медики, а надалі його долю мають вирішити соціальні працівники.

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