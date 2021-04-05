Загиблими виявилися жінка та двоє чоловіків.

У Запоріжжі внаслідок пожежі в квартирі п’ятиповерхівки загинули троє людей.

Читайте такожУ Дніпрі померла мати восьми дітей, яка сильно обгоріла під час пожежі

Як поінформували в ГУ ДСНС України в Запорізькій області, 4 березня о 23:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Добровольчих батальйонів Заводського району міста.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті квартири горять домашні речі на загальній площі 20 кв. м.

«У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 3 осіб без ознак життя. Ними виявились жінка, 1937 р. н., чоловіки, 1973 та 1970 р. н.», - йдеться у повідомленні.

О 23:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 23:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.

За відомостями рятувальників, ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Вас також можуть зацікавити новини:

Головні новини України та світу на ранок 5 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська