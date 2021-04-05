У Запоріжжі внаслідок пожежі в квартирі п’ятиповерхівки загинули троє людей.
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Як поінформували в ГУ ДСНС України в Запорізькій області, 4 березня о 23:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Добровольчих батальйонів Заводського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті квартири горять домашні речі на загальній площі 20 кв. м.
«У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 3 осіб без ознак життя. Ними виявились жінка, 1937 р. н., чоловіки, 1973 та 1970 р. н.», - йдеться у повідомленні.
О 23:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 23:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
За відомостями рятувальників, ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
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