Пожежу у житловому будинку гасили понад два десятки рятувальників.

В Одесі сталася незвичайна пожежа, яка супруводжувалася смертю людини. Але зараз не зовсім ясно, від чого загинув потерпілий.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні о 04:53 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Юхима Геллера.

"По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить дах, горище та домашнє майно у приватному будинку. Пожежу ліквідували о 05:34 на площі 15 кв. м", - розповіли в управлінні.

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Водночас місцеві Телеграм-канали повідомили, що у приватному будинку вибухнув газовий котел. На дверях будівлі знайдено заповіт, нібито написаний власником житла, із певними побажаннями. Зокрема, чоловік написав, що відмовляється від експертизи свого тіла, не хоче бути посмертним донором та похованим у землі. Наполягає на кремації і на тому, щоб його попіл розвіяли в будь-якому місці.

Також у соцмережах пишуть, що чоловік нібито самостійно облив будинок легкозаймистою рідиною та підпалив, а його самого знайшли з пакетом на голові і в масці з трубкою, що вела до балону з азотом.

Ще самогубства в Одесі

Нещодавно в одному із готелів міста знайдено мертвим військовослужбовця – чоловік, за попередніми даними, повісився на своєму ремені на дверній ручці. УНІАН стали відомі деякі подробиці цієї історії: в ті дні, коли військовий проживав у готелі, він був не на службі, а причиною його вчинка, за деякими даними, стали сімейні (особисті) негаразди.

А в березні інший одесит вчинив спробу самогубства у самурайському стилі - порізав собі живіт ножем. Щоправда медикам вдалося його врятувати і доправити ло лікарні.

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