Хлопець зізнався, що хотів продати мопеди на запчастини.

У центрі Одеси зловмисник протягом дня викрав два мопеди кур'єрів, коли ті чекали на замовлення для клієнтів у закладах харчування.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Протягом дня 21-річний хлопець викрав зі стоянок у Приморському районі два мопеди кур'єрів. Коли його затримали, він зізнався, що планував продати транспорт на запчастини", - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше у Дніпрі кур'єр відстрілювався від клієнта після того, як той напав на нього з ножем.

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