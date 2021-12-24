Одеські кур'єри лишилися без мопедів через злодія / фото ua.depositphotos.com
У центрі Одеси зловмисник протягом дня викрав два мопеди кур'єрів, коли ті чекали на замовлення для клієнтів у закладах харчування.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
"Протягом дня 21-річний хлопець викрав зі стоянок у Приморському районі два мопеди кур'єрів. Коли його затримали, він зізнався, що планував продати транспорт на запчастини", - йдеться у повідомленні.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.
Раніше у Дніпрі кур'єр відстрілювався від клієнта після того, як той напав на нього з ножем.