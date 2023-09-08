Через влучання авіабомби загинули двоє жінок та чоловік, ще четверо людей дістали поранення.

Внаслідок влучання керованої авіабомби у селі Одрадокамʼянка Херсонської області загинули троє цивільних, ще четверо поранені. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих жителів отримали поранення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та фіксацією чергового воєнного злочину РФ.

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що загиблим від російського авіаудару жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

Серед чотирьох поранених – дві жінки 54 та 62 років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікуватимуться амбулаторно.

Також Прокудін повідомив, що окупанти вдарили із мінометів по Веселому. Поранення отримав 67-річний чоловік, його госпіталізовано.

Постійні обстріли Херсонщини

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Херсонщину з різних видів озброєння. За даними Генштабу, 7 вересня на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка.

Загарбники також атакують з БПЛА мирних людей, кидаючи їм на голови вибухонебезпечні предмети.

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