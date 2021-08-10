Масштабна аварія в Одесі не призвела до жертв, але постраждали дві особи, з'ясували журналісти.

В Одесі водій за кермом автомобіля BMW їхав на шаленій швидкості, розтрощив три інших авто та "влетів" у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП в Одесі постраждали дві особи – водій BMW та жінка, їх госпіталізували, йдеться у сюжеті ТСН.

За словами очевидців, водій іномарки був у нетверезому стані й влаштував перегони з іншими машинами задовго до перехрестя, а на світлофорі, замість того, щоб пригальмувати, продовжував тиснути на газ.

"Протаранив електрокар, зачепив два авто й вилетів на людей, які чекали на трамвай. Постраждала... жінка, її посікло друзками скла…", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, в Україні передбачено кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, через які, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (це ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу).

За таке правопорушення загрожує штраф, виправні роботи на термін до двох років, арешт до шести місяців або арешт до трьох років. Порушника також можуть позбавити права кермувати транспортними засобами.

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Автор: Екатерина Присяжнюк