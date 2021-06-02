Через чотири дні школярка вчинила суїцид.

У Бельгії заарештували п'ятьох підлітків, яких звинувачують у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки на кладовищі.

Як пише ВВС, через чотири дні після події школярка наклала на себе руки.

Зазначається, що троє з підозрюваних – неповнолітні, ще двоє – у віці 18 та 19 років.

За інформацією бельгійських ЗМІ, інцидент стався 15 травня. Підліток домовилася про зустріч з другом на кладовищі в Генті, але він прийшов на побачення не один. Вони групою напали на неї.

Читайте такожУ Британії банда з 29 чоловіків викрала дівчинку і сім років її ґвалтувалаКадри нападу злили у мережу. Як стверджує батько жертви, саме вони стали останньою краплею для його доньки, яка зважилася накласти на себе руки.

Після цього жахливого випадку місцеві політики та чиновники пообіцяли вжити заходів для запобігання поширенню зображень сексуального насильства в Інтернеті.

Повідомляється, що щорічно в Бельгії реєструється близько 200 зґвалтувань.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц