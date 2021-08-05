Жінка була у брудному одязі, а її дитинка мала подряпини на шиї.

У Генічеську Херсонської області жінка на підпитку ходила по місту з дитиною на руках та весь час падала. П'яна місцева жителька влаштувала своїй маленькій доньці жахливу нічну прогулянку, за це патрульні склали на неї протокол.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Херсонської області.

"Черговий виклик отримали інспектори відділу патрульної поліції Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в понеділок, близько 22-ї години. Заявник повідомляв, що вулицею Пушкіна в Генічеську ходить жінка з маленькою дитиною на руках та весь час падає. Екіпаж негайно вирушив за адресою", - розповіли у прес-службі.

Патрульні швидко знайшли жінку з дитячим візком і немовлям у ньому. Одяг матері був брудним, а під час спілкування інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння.

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"А зранку, по закінченню зміни, патрульні навідались до малечі, прихопивши дитяче харчування, печиво та вітаміни. Також інспектори повідомили відповідні соціальні служби про пригоду", - додали у поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що мешканець Херсонщини посварився з сусідкою через качку та показав їй оголені сідниці.

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Автор: Іван Бойко