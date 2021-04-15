Знак розташований біля Одеської ОДА. Два тижні тому його облили фекаліями.

В Одесі невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак воїнам АТО, розташований біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, меморіальний знак облили фарбою цієї ночі.

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Зараз в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють причетних до вказаного злочину.

Згаданий пам'ятний знак розташований з тильного боку адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У цьому місці влада планує створити сквер сучасної історії України.

Нагадаємо, 1 квітня в Одесі невідомі облили фекаліями пам'ятний знак воїнам АТО.

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Автор: Лариса Козова