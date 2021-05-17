У вагоні прорвало трубу, і все "попливло".

Один з вагонів поїзда "Рахів-Одеса" затопило водою під час поїздки.

Про це розповів режисер Андрій Мрига на своїй сторінці у Facebook. За його словами, від різкого поштовху у вагоні тріснула стара труба.

Читайте також"Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир розгромив купе потягу до Трускавця (фото)"Поїзд 026 "Рахів-Одеса", ви вимагаєте колосальні кошти за пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно?! Моделюю ситуацію. Я прямую потягом 026 "Рахів-Одеса", третій вагон. При різкому поштовху у вагоні тріснула труба, яка прогнила давним-давно. Сморід нестерпний. Але винним зроблять чергового по вагону, як завжди, бо це його вагон. Проте чи не втечете ви, "Укрзалізниця", від відповідальності? Чи, може, купите обіцяні нові вагони? "Дякую за комфорт", - написав чоловік.

Згодом він додав, що пасажирам запропонували перейти в інший вагон, а на проміжній станції в Івано-Франківську вагон провітрили та висушили.

"До персоналу питань немає, але досі лишається загадкою, чому даний вагон експлуатується", - зазначив Мрига.

Інші водяні "курйози" з поїздами "Укрзалізниці"

На початку травня пасажири потягу "Київ-Миколаїв" вимушені були під час поїздки тримати біля себе відра через діряву стелю. На опублікованому відео видно, що вода рясно заливала підлогу та нижні пасажирські ліжка з ламп у стелі.

Згодом протікаючий дах помітили в потязі "Харков-Дніпро". Вода зі стелі капала просто на сидіння.

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Автор: Катерина Комолова