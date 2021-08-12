Очевидці записали те, що відбувалося, на камеру.

У Харкові кондуктор одного з трамваїв, що курсують за маршрутом №5, влаштувала скандал під час поїздки.

Відео інциденту від очевидців опублікував місцевий Telegram-канал "Харків 1654".

Жінка у грубій формі вчила пасажирів, як користуватися електронними квитками.

"Кондуктор вчила правилам проїзду, щоб не як барани на неї дивилися, а пред'являли е-тікети. Кричала на весь маршрут (швидше за все, мається на увазі трамвай), лаяла пенсіонерів – як вони їй всі набридли, люди перелякані сиділи", – йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі розділилися в думках:

Читайте такожУ Харкові невідомі обстріляли трамвай: поранено пасажира (фото)"Істеричку звільнити, вона неадекватна!", "Все правильно! А то пенсіонери в кінець знахабніли!", "Не повинна вона, напевно, була так себе вести. Але, напевно, просто дістали вже", "Пасажири зобов'язані пред'являти проїзні документи без нагадувань. Пенсіонери також отримали е-тікет та не користуються. Кондуктор має рацію", "Вдома нехай сидить, якщо робота не влаштовує", "На руці повинен бути валідатор, і я не повинен вставати, йти через весь вагон, щоб їй щось показати".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц