Чоловік, який збив на Opel 15-річну дівчинку, після ДТП ховався у приятеля.

Чоловік, затриманий вчора за смертельну ДТП, переховувався в Одесі через тяжкий злочин, скоєний раніше за кордоном.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, чоловік, який збив 4 листопада на Адміральському проспекті 15-річну дівчинку та її брата, зник з місця ДТП. Потім кинув своє авто, і сховався.

"П'ять днів чоловік переховувався в орендованому житлі свого приятеля на вулиці Каманіна. Весь цей час він не виходив з квартири, позбувся свого мобільного телефону і постійно міняв операторів мобільного зв'язку на новому гаджеті", - розповіли в главку.

Поліція встановила місце перебування зловмисника. Під час невідкладного обшуку з квартири, в якій переховувався чоловік, правоохоронці вилучили докази, що свідчать про його причетність до аварії, в тому числі ключі від автомобіля Opel і свідоцтво про його реєстрацію.

Читайте такожУ курортній зоні Одеси горить популярний нічний клуб (відео)Встановлено, що фігурант – 28-річний уродженець Одеської області, деякий час проживав на території сусідньої держави, де, за попередніми даними, скоїв злочин. Зокрема, заподіяв людині тяжкі тілесні ушкодження, після чого почав переховуватися від правоохоронних органів цієї країни на території Одеського регіону.

Наразі з правопорушником проводять невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Смертельна ДТП в Одесі

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 листопада в Одесі, на Адміральському проспекті, водій на Opel збив двох людей - 21-річного хлопця та його 15-річну сестру, яка загинула на місці ДТП.

Другий потерпілий отримав перелом ноги і був доставлений в лікарню.

З місця дорожньо-транспортної пригоди підозрюваний зник, але був затриманий 9 листопада.

Автор: Лариса Козова