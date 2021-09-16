Смертельний вибух у Черкаській області пролунав у середу, повідомили в поліції.

У середу, 15 вересня, у селі Крупське Черкаської області, яке знаходиться на відстані менш як 40 кілометрів від Черкас, 14-річний хлопець загинув у результаті підриву на осколковому снаряді часів Другої світової війни (1 вересня 1939 року – 2 вересня 1945-го).

Правоохоронці дізналися про загибель малолітнього о 19 годині від медиків, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у регіоні.

Медики розповіли, що внаслідок вибуху підліток отримав рвані рани руки, живота, тулуба, а також політравму, яка виявилася несумісною з життям.

За попередніми відомостями, хлопець знайшов 45-мм снаряд й намагався його розібрати, коли сам був вдома.

"…Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув", – з’ясували правоохоронці.

Вибух почули сусіди та викликали медиків, правоохоронців та співробітників ДСНС. Правоохоронці вилучили осколки від снаряда.

Розпочато провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу.

Загибель підлітка під Черкасами у результаті вибуху снаряду – відео з місця трагедії

Нагадаємо, за неповнолітніх несуть відповідальність їхні батьки.

Раніше в Україні малолітні та дорослі не раз гинули через те, що намагалися розібрати знайдені боєприпаси.

Схожа трагедія трапилася 15 вересня в Карпатах – у горах на Рахівщині туристи з Івано-Франківської області розмістили намети, а потім запалили багаття, і стався вибух. Вибух пролунав там, де було вогнище, загинули двоє туристів, а п’ятеро – постраждали.

На місці трагедії знайшли уламки металу з корозією, схожі на залишки снаряду часів війни.

Автор: Екатерина Присяжнюк