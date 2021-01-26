Неподалік Києва на "Новоірпінській" трасі зранку сталася масштабна ДТП.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
На дорозі відбулося по черзі зразу дві автомобільні аварії: спершу незначна, але поки кермувальники чекали на поліцейських, у їхній транспорт влетів ще один легковик.
Через це наслідки ДТП стали значно масштабнішими: один із водії потрапив до лікарні.
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