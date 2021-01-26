На дорозі відбулося по черзі зразу дві автомобільні аварії.

Неподалік Києва на "Новоірпінській" трасі зранку сталася масштабна ДТП.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На дорозі відбулося по черзі зразу дві автомобільні аварії: спершу незначна, але поки кермувальники чекали на поліцейських, у їхній транспорт влетів ще один легковик.

Через це наслідки ДТП стали значно масштабнішими: один із водії потрапив до лікарні.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН