Тепер жінці загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

У місті Вишневе на Київщині жінка напала з ножем на 17-літнього парубка.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

До лікарні хлопця доставили з проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки та черевної порожнини.

Як з'ясували правоохоронці, вночі 11 лютого 17-річний підліток разом зі своєю 39-річною мамою та 20-річною сестрою поверталися додому. У дворі будинку їх перестрів 33-річний сусід і зробив жінці зауваження через нібито постійний шум у квартирі.

Син заступився за матір, і між ним та сусідом почалася бійка. Згодом до бійки долучилася 33-річна дружина сусіда, яка кілька разів вдарила неповнолітнього ножем.

"Поліцейські затримали жінку відповідно до ст. 208 КПК України. У її квартирі поліція провела обшук та вилучила речові докази. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Тепер жінці загрожує від п'яти до восьми років в'язниці. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові п'яний чоловік з ножем напав на медиків "швидкої", поки ті рятували його маму.

А у Львові орендодавець вбив квартиранта ножем у серце в новорічну ніч.

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