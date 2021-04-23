Другий учасник ДТП госпіталізований.

Під Києвом на "Варшавській" трасі в результаті ДТП загорівся і вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинув водій.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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За даними видання, водій автомобіля Geely на повному ходу врізався в задню частину Daewoo. Від удару виникла пожежа. Свідки намагалися витягти водія Daewoo, якого відкинуло на заднє сидіння, але він був без свідомості.

"Незабаром авто "Деу" вибухнуло. Водій загинув", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, водій автомобіля Geely в результаті зіткнення розбив головою лобове скло. На цю мить він госпіталізований, загрози життю немає.

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Автор: Катерина Лиманська