Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння, зокрема, крадіжок із дачних будинків.

На Київщині затримано нападників, які нанесли ножові поранення 67-річному чоловіку і викрали автомобіль.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, поблизу села Велика Димерка та хутору Зоря Броварського району двоє зловмисників напали на киянина.

"67-річний пасічник приїхав у поле, щоб забрати свої вулики. До нього підійшли двоє незнайомців та почали вимагати, аби чоловік віддав мобільний телефон та інше майно. Пасічник відмовився, тоді зловмисники почали його бити, завдали декілька ударів ножем, заволоділи майном і зникли у невідомому напрямку на автівці потерпілого" - повідомляє поліція.

В повідомленні сказано, що скривавленого чоловіка поблизу автодороги виявили оперативники Броварського районного управління поліції, які поверталися після виконання службового завдання. Правоохоронці надали пораненому чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку, яка госпіталізувала потерпілого.

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В поліції зазначають, що на розшук викраденої автівки одразу були орієнтовані усі наряди. Викрадачів знайшли - ними виявилися двоє місцевих жителів, 23 та 47 років, які орендували будинок у районі. Вони затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області, зокрема до вчинення крадіжок із дачних будинків.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України - їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Автор: Надя Пришляк