У передмісті Одеси затримано учасника угруповання, що грабувала людей під контролем так званого "смотрящого".
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 34-річного зловмисника затримали 14 вересня в одному з населених пунктів Одеського району.
Зазначається, що фігурант – учасник злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на майнових злочинах – розбоях, грабежах і крадіжках. Крім того, діяльність цього ОЗУ була під контролем так званого "смотрящого".
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Як уточнили в главку, чоловік перебував у розшуку, його місцезнаходження встановили одеські правоохоронці. Наразі затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Київській області судитимуть учасників банди, які викрали людей і діамант вартістю понад 300 тисяч доларів.
П'ятеро зловмисників за попередньою змовою організували злочинну групу для скоєння розбійних нападів.
У квітні були затримані четверо учасників угруповання, ще одна особа оголошена в розшук.