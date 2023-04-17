В обов'язки чоловіка входив догляд за пацієнткою, але стосунки у них не склалися.

В Вінницькій області співробітник приватної лікарні задушив пацієнтку. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

Про смерть 42-річної пацієнтки лікарня повідомила поліцейським ввечері 13 квітня. За результатами проведеної судово-медичної експертизи з'ясувалося, що смерть настала через механічну асфіксію, тобто удушення.

За підозрою у вбивстві був затриманий 47-річний співробітник лікарні, який доглядав за цією пацієнткою. Як з'ясувалося, між ними регулярно виникали конфлікти.

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Затриманому вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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