Причина самогубства невідома.

У Святошинському районі Києва 14-річна дівчина покінчила життя самогубством.

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Дівчинка подзвонила мамі та сказала, що повертається додому з уроків малювання.

Як пише видання, після цього вона зайшла у 18-поверховий будинок на бульварі Кольцова.

Дівчина залишила куртку на загальному балконі та стрибнула з верхнього поверху.

На виклик прибули медики, які констатували смерть дитини. Причина самогубства невідома.

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Автор: Людмила Жерновська