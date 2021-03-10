Медики констатували смерть дитини / фото УНІАН
У Святошинському районі Києва 14-річна дівчина покінчила життя самогубством.
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Дівчинка подзвонила мамі та сказала, що повертається додому з уроків малювання.
Як пише видання, після цього вона зайшла у 18-поверховий будинок на бульварі Кольцова.
Дівчина залишила куртку на загальному балконі та стрибнула з верхнього поверху.
На виклик прибули медики, які констатували смерть дитини. Причина самогубства невідома.
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