За інформацією правоохоронців, свою жертву підозрюваний добре знав.

Журналісти знайшли на своїх відзнятих кадрахпідозрюваного у вбивстві та маскуванні злочину через підпал у Білогородці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

ЗМІ випадково спіймали в об’єктив «зіваку» у блакитній футболці, портрет якого пізніше опублікували правоохоронці. Як виявилось, чоловік відвідував місце злочину і навіть спілкувався з потерпілими.

Експерти у коментарі журналістам пояснюють, що є дві категорії людей: люди, які свідомо вчиняють злочини (тоді зловмисник шукає морального задоволення від скоєного), й ті, хто мають психічні вади.

Водночас психолог-криміналіст Юрій Ірхін, аналізуючи реакцію підозрюваного, констатував появу на його обличчі здивування: «Легше за все заховатися серед людей».

Вбивство та пожежа у Білогородці: що відомо

21 червня на Київщині трапився вибух в житловому будинку Бучанського району, внаслідок якого постраждали понад 10 осіб. Окрім того, на місці вибуху знайшли тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчуга.

Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві: ним виявися 43-річний моряк, який мешкав неподалік від убитого. За словами чоловіка, злочин скоїв через сварку за гараж, який загиблий у нього винаймав.

Зараз моряку повідомили про підозру за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Очікується, що суд обере підозрюваному міру запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Автор: Яна Ставська