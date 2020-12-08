Поширенню вогню запобіг охоронець парковки, який вчасно загасив полум'я.

Сьогодні у середмісті Одеси невідомий кинув "коктейль Молотова" у припаркований на автостоянці автомобіль BMW.

Як повідомив у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисник кинув на капот BMW, припаркованого на вулиці Канатній, пляшку із запалювальною сумішшю.

Читайте такожПідозрюваних у підпалі Mercedes відомого адвоката в Одесі затримали (відео)

Перед тим як кинути пляшку, зловмисник її підпалив.

Як зазначається, поширенню вогню запобіг охоронець парковки, який вчасно загасив полум'я.

Іномарка належить місцевій жительці.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова