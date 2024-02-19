За життя двох людей борються медики.

Підірваний у передмісті Одеси автомобіль належав Українській добровольчій армії, командування розцінює це як терористичний акт.

Як йдеться в офіційній заяві УДА, опублікованій у соціальній мережі Facebook, автівку підірвали біля одного з військових обʼєктів, в ній перебували Альберт та Наталя Кручиніни. Просто зараз лікарі борються за їхні життя. Пріоритетною версією командування вважає діяльність російських ДРГ.

"Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки. Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ.", - йдеться у повідомленні.

Підрив військової автівки під Одесою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері стало відомо про підрив автомобіля в Одеському районі Одещини. Поліцейські відкрили справу за фактом замаху на умисне вбивство двох людей.

В мережі повідомляли, що автівка мала чорні номери. Зазначалося, що постраждалі під час вибуху отримали чисельні травми.

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