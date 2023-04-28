Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

Державне бюро розслідувань взялося за справу про побиття чоловіка працівниками територіального центру у Черкасах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Ситуація повністю протизаконна і такі дії працівників ТЦК - не тільки порушенням їх посадових інструкцій, прямих посадових обов'язків, але і в принципі порушення норм кримінального права", - зазначила адвокат Поліна Марченко в коментарі ТСН.

Потерпілий написав заяву в поліцію, у зв'язку з чим відкрито провадження.

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"Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення військовою посадовою особою своїх повноважень. Слідство знайомиться з матеріалами і коли з'ясують всі обставини подій, тоді вже будуть прийматися відповідні рішення в рамках закону", - повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

У разі, якщо провину співробітників Черкаського ТЦК доведуть, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі за перевищення службових обов'язків в умовах воєнного стану.

Побиття чоловіка військкомами в Черкасах - що відомо

27 квітня з'явилося відео, як чоловіка б'ють троє воєнкомів. Українця спочатку кілька разів вдарили по обличчю, а після чого його вдарили ногами по животу.

У Черкаському обласному ТЦК заявили, що військовозобов'язаний почав бити представників центру комплектування, а опублікований в мережі ролик-вирваний з контексту.

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