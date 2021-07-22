Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної.

Жінці, яку підозрюють у розбійному нападі на банківське відділення, захопленні заручників та пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застосування застави.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що підозрювана здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень. Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку.

Наразі слідство у кримінальному провадженні за підозрою жінки у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України, триває.

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Вирішується питання щодо проведення судово-психіатричної експертизи відносно підозрюваної.

Розбійний напад на відділення банку у Києві

20 липня у Києві жінка здійснила збройний розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській.

За даними поліції, правопорушниця зайшла до приміщення банку і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

21 липня слідчі повідомили про підозру жінці, яка здійснила розбійний напад на банківське відділення. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Автор: Леся Лещенко