За фактом перешкоджання журналістській діяльності столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів під час виконання їх професійних обов′язків біля Києво-Печерської лаври. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

"За фактом перешкоджання журналістській діяльності столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня. Правоохоронці з’ясовують деталі події", - йдеться у повідомленні.

Події в Києво-Печерській лаврі - деталі

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

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10 березня Свято-Успенський монастир Української православної церкви (Московського патріархату) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Але представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру та заявляють, що не бачать підстав для виселення.

29 березня стало відомо, що вони подали до Господарського суду Києва позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", у якому вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, що не залишить лавру до завершення судового розгляду.

Сьогодні, 30 березня, Національна спілка журналістів України закликала правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Києво-Печерської лаври і не допускати порушення прав журналістів.

"Прихильники УПЦ затуляють камери, сварять медійників, погрожують побити їх палицями та штовхають журналістів. Національна спілка журналістів України закликає правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов’язків", - йшлося у повідомленні.

Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла сьогодні, 30 березня, розпочати свою роботу. По факту перешкоджання роботи комісії подана заява в поліцію.