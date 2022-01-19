Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна.

Поліція розслідує пошкодження вікна редакції видання "Гордон" у Києві.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар поліції Подільського району Києва Ганна Страшок.

За її інформацією, повідомлення про пошкодження вікна редакції, що розташована на вул. Щекавицькій, надійшло сьогодні близько 17:00.

"На місце виїхали правоохоронці, проводять невідкладні першочергові слідчі дії. Виявлено пошкодження, ненаскрізне, вікна біля вхідних дверей. Зараз встановлюють свідків, очевидців, переглядають відео з камер спостереження , щоб встановити всі обставини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження - за фактом умисного пошкодження майна, ч. 1 ст. 194 ККУ", - сказала Страшок.

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Як зазначила Страшок, заявниця - працівник редакції не змогла сказати, коли саме це відбулось, тому зараз поліція буде це встановлювати.

Як раніше повідомляв УНІАН, український телеведучий і блогер Дмитро Гордон заявив, що редакцію його інтернет-видання "Гордон" обстріляли невідомі особи.

Телеведучий переконаний, що винуватців знайдуть завдяки встановленим камерам відеоспостереження. Напад Гордон вважає "боротьбою зі свободою слова".

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