О 20:40 в соцмережах представники River Mall закликали відвідувачів повертатися в ТРЦ.

У Києві евакуювали людей з торгово-розважального центру "Рівер молл".

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зазначається, що на електронну пошту ТРЦ прийшло повідомлення про мінування. У повідомленні на сторінці самого торгового центру сказано про закриття закладу з 18:30 "з технічних причин".

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ТРЦ "Рівер молл" у Facebook повідомив про відновлення роботи.

О 20:40 у соцмережах представники River Mall закликали відвідувачів повертатися.

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Автор: УНІАН