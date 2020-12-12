Повідомлення про мінування надійшло близько 18:30 / скріншот з відео
У Києві евакуювали людей з торгово-розважального центру "Рівер молл".
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Зазначається, що на електронну пошту ТРЦ прийшло повідомлення про мінування. У повідомленні на сторінці самого торгового центру сказано про закриття закладу з 18:30 "з технічних причин".
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ТРЦ "Рівер молл" у Facebook повідомив про відновлення роботи.
О 20:40 у соцмережах представники River Mall закликали відвідувачів повертатися.
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