На цукровому заводі в селищі Гребінки Київської області стався вибух, постраждали п'ятеро людей. Постраждалі розповіли про свій стан.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Повідомляється, що двох постраждалих з опіками ніг доправили до лікарні в Києві. Ще трьох шпиталізували до медзакладу у Білій Церкві.
За даними поліції, напередодні на виробництві вийшов з ладу один з котлів, причини вибуху наразі встановлюються.
Потерпілі та їх родичі розповіли журналістам, що коли стався вибух, усю котельню залило окропом і рятуватися вони мусили вибігаючи по гарячій воді.
"Він каже, що труба лопнула і пішла гаряча вода – окроп. В нього і куртка була мокра, а під ногами довелося з окропу бігти", - заявила родичка постраждалого.
Рідні потерпілих кажуть. що через опіки ті не можуть самостійно ходити.
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"Мені щойно зробили перев’язку, знеболююче вкололи. Обварило мені ноги добре, ступні", - розповідає постраждалий.
Сам завод побудований ще в ХІХ сторіччі. Він пережив кілька реконструкцій.