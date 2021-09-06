Двох постраждалих з важкими опіками ніг доправили до лікарні в Києві.

На цукровому заводі в селищі Гребінки Київської області стався вибух, постраждали п'ятеро людей. Постраждалі розповіли про свій стан.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Повідомляється, що двох постраждалих з опіками ніг доправили до лікарні в Києві. Ще трьох шпиталізували до медзакладу у Білій Церкві.

За даними поліції, напередодні на виробництві вийшов з ладу один з котлів, причини вибуху наразі встановлюються.

Потерпілі та їх родичі розповіли журналістам, що коли стався вибух, усю котельню залило окропом і рятуватися вони мусили вибігаючи по гарячій воді.

"Він каже, що труба лопнула і пішла гаряча вода – окроп. В нього і куртка була мокра, а під ногами довелося з окропу бігти", - заявила родичка постраждалого.

Рідні потерпілих кажуть. що через опіки ті не можуть самостійно ходити.

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"Мені щойно зробили перев’язку, знеболююче вкололи. Обварило мені ноги добре, ступні", - розповідає постраждалий.

Сам завод побудований ще в ХІХ сторіччі. Він пережив кілька реконструкцій.

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Автор: Дмитро Захаров