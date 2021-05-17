Нападника затримали / фото ua.depositphotos.com
У Вінниці затримали чоловіка, який порізав двох перехожих.
Читайте такожМиколаївець з ножем "випадково" накинувся на перехожого: постраждалий в лікарніПро це пише Суспільне з посиланням на речницю поліції Ганну Олійник.
Подія сталася 16 травня на вулиці А. Первозваного. Очевидці нападу викликали поліцію.
Чоловік поводив себе неадекватно.
За попередніми даними, він наніс непроникаючі рани обличчя та руки двом перехожим. Їм надали медичну допомогу.
Чоловіка затримали. Йому загрожує покарання за хуліганство із застосуванням холодної зброї.
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