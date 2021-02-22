Жертв та постраждалих немає.

У Києві через пожежу в гуртожитку, що сталася минулої ночі в Дніпровському районі, вогнеборцям довелося евакуювати 50 людей.

Читайте такожВ Києві чоловіку відірвало ногу бетонним міксеромПро це повідомила прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

«Сьогодні о 3:27 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Космічній, 8-Б, що у Дніпровському районі столиці. Пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що загоряння виникло в головній електрощитовій», - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці по прибуттю приступили до гасіння, використовуючи порошкові вогнегасники. О 04:16 пожежу було локалізовано та о 04:34 ліквідовано.

В ході ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, оскільки горіння супроводжувалось значним задимленням. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі має встановити слідство.

«Згодом, після випуску диму мешканці змогли повернутись у будівлю», - додали в ГУ ДСНС.

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Автор: Надя Пришляк