Вогнем знищено дах та перекриття на площі 500 м2, пошкоджено приміщення спортзалу.

Пожежу у школі в Чугуєві Харківської області, яка розпочалася напередодні близько 19:30, загасили 20 вересня о 6:30.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 19 вересня о 19:28 у двоповерховій будівлі школи № 2 по вул. Гвардійська, 43 зайнявся дах.

"Гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню по пустотам даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття)", - йдеться у повідомленні.

О 22:02 пожежу було локалізовано, а вже сьогодні о 06:30 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Вогнем знищено дах та перекриття на площі 500 м2, пошкоджено приміщення спортзалу.

"Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС не допущено розповсюдження пожежі по всій площі будівлі школи", - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучалося 56 осіб та 14 одиниць техніки.

Сьогодні планується залучення випробувально-пожежної лабораторії ГУ ДСНС України в Харківській області для встановлення причини пожежі. Пожежу розслідують за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення правил пожежної безпеки, сказав журналістам заступник начальника Чугуївського районного управління поліції Дмитро Грінчак. За його словами, слідчі призначають експертизи для встановлення причини займання та встановлення суми збитків, зазначив правоохоронець.

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Поки усі класи перебувають на дистанційному навчанні, повідомила Суспільному заступниця начальника управління освіти Чугуївської міської ради Марина Реброва.

"Школа має дві будівлі, постраждала лише одна. Друга будівля початкової школи залишилася у нормі. Отже, початкова школа буде навчатися у звичайному режимі. Ми беремо тайм-аут сьогодні та завтра для того, щоб належним чином організувати освітній процес, тому ці два дні діти навчаються дистанційно", - сказала Реброва.

Пожежею пошкоджені спортивна зала і два класи — кабінети хімії та літератури.

"Практично вся техніка, меблі збереглися. Дещо вдалося своєчасно винести у ті приміщення, до яких пожежа не дісталася", — сказала представниця управління освіти.

За її словами, з 22 вересня початкова школа і п'ятий клас повернуться на навчання. Для решти класів розглядаються три варіанти.

"Один з варіантів — навчання у другу зміну в сусідній школі №1. Другий — навчання у вільних приміщеннях школи №5. Ця школа дещо віддалена, близько кілометра від школи до школи, але є можливість вивести окремо цілий поверх, щоб перевести учнів. І третій варіант — на певний період запровадження дистанційного навчання", — сказала Реброва.

Усього в школі навчаються 363 дитини. Як краще організувати навчання, у міськраді обіцяють порадитися з батьками та педагогами. Займатися ремонтом навчального закладу та підраховувати збитки не можуть, поки йдуть слідчі дії, зазначила Реброва.

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Автор: Вікторія Гордієнко