Оскільки власниця будинку перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку «Золотий час» в Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ, передає прес-служба МВС.

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"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують ", - заявив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

«Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. На виконання доручення президента України створена урядова комісія для з’ясування причин трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством», – додав Арсен Аваков.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: що відомо

Сьогодні, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння вогню залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали 5 осіб.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Пожежа охопила площу в 100 кв.м. До гасіння пожежі було залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.

Пожежу вже ліквідовано.

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Автор: Андрій Василюк