Кожен випадок розглядається індивідуально, оскільки це необхідно, щоб визначити маршрут і спосіб надання допомоги з міського та обласного бюджетів.

Харківська обласна державна адміністрація вивчає історію кожного потерпілого внаслідок пожежі у пансіонаті для літніх людей у Харкові.

Про це йшлося під час засідання урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації під головуванням міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

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Зазначається, що кожен випадок розглядається індивідуально, оскільки це необхідно для визначення маршруту і способу надання допомоги коштами міського та обласного бюджетів.

В ході засідання члени комісії також заслухали доповіді представників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства соціальної політики про хід перевірок всіх соціальних закладів, щодо виявлення порушень чинного законодавства в їхній роботі та наявності в Реєстрі надавачів соціальних послуг.

"Станом на 26 січня у державі створено 511 груп для відпрацювання об’єктів, що надають послуги з проживання та/або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян групи ризику, у складі працівників підрозділів ДСНС та Національної поліції. Членами урядової комісії прийнято рішення доручити відповідним органам місцевої влади та міністерствам продовжити дані перевірки та провести роботу над пропозиціями до чинного законодавства, які унеможливлять порушення у роботі соціальних установ", - йдеться у повідомленні.

Члени комісії також доручили Міністерству соцполітики спільно з Міністерством юстиції запропонувати механізм обліку осіб, з якими укладені або укладаються договори довічного утримання та обміну такою інформацією між уповноваженими органами виконавчої влади.

Що відомо про пожежу

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому приміщенні, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру чотирьом особам, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор.

23 січня усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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Автор: Леся Лещенко