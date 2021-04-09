У Путивлі вогонь стрімко поширився і ледь не дійшов до соснового лісу.

У Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.

Читайте такожПід Києвом водій Kia заснувши за кермом і "влетів" у відбійник (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вигоріло понад 25 гектарів землі.

Через випалювання трави в Путивлі вогонь стрімко поширився і ледь не дійшов до соснового лісу.

Майже 4 години рятувальники намагалися запобігти лісовій пожежі.

У Роменському районі напередодні ввечері загорівся очерет. Полум'я майже перекинулося на житлові будинки та виправну колонію в селі Перехрестівка. Паліїв знайти не вдалося.

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Автор: Людмила Жерновська