Паліїв знайти не вдалося / Ілюстрація ДСНС
У Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.
Читайте такожПід Києвом водій Kia заснувши за кермом і "влетів" у відбійник (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вигоріло понад 25 гектарів землі.
Через випалювання трави в Путивлі вогонь стрімко поширився і ледь не дійшов до соснового лісу.
Майже 4 години рятувальники намагалися запобігти лісовій пожежі.
У Роменському районі напередодні ввечері загорівся очерет. Полум'я майже перекинулося на житлові будинки та виправну колонію в селі Перехрестівка. Паліїв знайти не вдалося.
У Сумській області повністю вигоріли 25 гектарів землі через підпал сухостоїв
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