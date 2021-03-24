За попередньою інформацією, під час пожежі в будинках нікого не було і ніхто не постраждав.

Читайте такожНа Закарпатті скандальний блогер проник до лікарні і доводив усім, що коронавірусу немаєУ селі Теребля на Закарпатті загорілися щонайменше два багатоквартирних будинки на території житлового комплексу, побудованого для переселенців із зони утворення карстових проваль у Солотвиному Тячівського району.

Про це УНІАН повідомила речниця УДСНС в Закарпатській області Наталія Батир.

За її словами, інформація про загоряння на території житлового комплексу надійшла до аварійно-рятувальної служби близько 15:00. На місце виїхали 6 одиниць техніки та близько 30 рятувальників з 4 пожежно-рятувальних підрозділів.

«Близько 16:39 пожежу локалізовано на площі 1 200 квадратних метрів. Фактично загорілися покрівлі двох багатоквартирних житлових будинків», - уточнила Батир.

За попередньою інформацією, на момент пожежі в будинках нікого не було, відповідно, травмованих чи постраждалих немає.

Зараз, за словами Батир, рятувальники працюють над повною ліквідацією загоряння. Причину та загальну суму збитків згодом буде встановлено правоохоронними органами.

Що відомо про комплекс для переселенців із Солотвиного

Мікрорайон у селі Теребля Буштинської селищної громади Тячівського району почали зводити коштом держави у 2011 році. Об'єкт призначався для переселення жителів смт Солотвино із зони техногенної катастрофи (зона утворення карстових проваль).

Загалом у 2011 році Кабінет міністрів України за дорученням президента Віктора Януковича виділив Закарпатській обласній державній адміністрації 149,556 млн грн на подолання надзвичайної ситуації в Солотвино.

У житловому комплексі для переселенців у Тереблі розташовані 17 приватних будинків та 8 двоповерхівок на 116 квартир. Є тут дитячий садок та школа. Вартість об'єкту склала 109 млн грн.

Однак із Солотвиного до нового комплексу переїхали лише кілька осіб, хоча, за різними даними, переселення потребували близько 300.

За інформацією місцевого видання "Дружба", із кожним роком будинки дедалі більше занепадають та руйнуються, спостерігається мародерство, а з десятка сімей, які ще тут живуть, солотвинських не більше як 4-5, решта – з Луганщини та інших регіонів України.

При цьому всі питання стосовно життєдіяльності комплексу – водо-, електропостачання, за даними ЗМІ, мешканці вирішують разом та за власний кошт.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 10 березня був підписаний Меморандум між Закарпатською обласною та Буштинською селищною радами про налагодження співпраці з метою забезпечення розвитку і подальшого функціонування комплексу.

Для цього на місце приїжджали голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров та депутат Закарпатської обласної ради від Тячівщини Іван Синетар, які разом з керівництвом Буштинської громади оглянули будівлі та обговорили робочі моменти.

Передбачалося, що підписання Меморандуму дозволить розпочати реальну роботу, результатом якої стане передача комплексу на баланс Буштинської громади та його заселення. Посадовці стверджували, що заселення людьми захистить від подальшої руйнації приміщень і дасть поштовх для розвитку цієї території.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Наталія Петерварі, Катерина Комолова