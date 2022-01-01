На думку чоловіка, у сварці з його матір'ю винна дружина.

Жінка розповіла, як свекруха позбавила її з чоловіком приватного життя. Рішення цієї проблеми було нестандартним.

Своєю історією жінка поділилася у соцмережах, пише Mirror.

Напередодні 34-річна жінка та її 37-річний чоловік придбали новий будинок після року шлюбу. Однак окреме проживання не позбавило їх від надокучливої свекрухи. Жінка постійно приходила без попередження та не поважала право молодят на приватне життя.

"Моя свекруха постійно тиснула на нас, щоб отримати запасний ключ. Вона пообіцяла, що використовуватиме його тільки в екстрених випадках, але враховуючи той факт, що у неї був запасний ключ від нашої старої квартири і двічі заходила до нас під час інтиму, я просто не могла їй довіряти", - розповіла жінка.

Читайте такожУкраїнка два роки не може побачити сина, якого утримують родичі (відео)Тоді невістка вирішила дати свекрусі фальшивого ключа, але й це не спрацювала. Жінку обурила витівка дружини сина. Вона вирішила присоромити її за різдвяною вечерею.

"Вона соромила мене... Я запитала, як вона дізналася (що ключ фальшивий - УНІАН), і вона сказала, що кілька днів тому, коли чоловіка не було вдома, вона приходила", - розповідає невістка.

Жінку обурило те, що свекруха порушила обіцянку, проте чоловік став на бік матері та вимагав, щоб дружина перепросила. На його думку, "дитяча поведінка" його дружини зіпсувала свято усій сім’ї.

"Мій чоловік накинувся на мене в машині і сказав, що я брехала, маніпулювала, принижувала, викривала його маму", - обурюється вона.

Думки користувачів мережі щодо інциденту між свекрухою та невісткою розділилися. Одні коментатори закликають жінку подумати над стосунками із чоловіком, інші - критикують її за цю витівку.

Як повідомляв УНІАН, поліцейські Харківщини затримали Діда Мороза, який через Інтернет-магазин торгував небезпечним наркотиком.

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