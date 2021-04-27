В Одесі під домашній арешт відправлено чоловіка, який приставив до скроні стоматолога пістолет і погрожував його застрелити.
Читайте такожУ Києві підліток зарізав батьків з братом та жив з тілами декілька днів - поліціяЯк повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, конфлікт стався в одній із стоматологічних поліклінік міста. В цей лікувальний заклад чоловік привів свою п'ятирічну доньку на прийом.
Відзначається, що в клініці дитина під час прийому розплакалася, на що батько відреагував агресією - розпочав з медпрацівниками конфлікт, в розпал якого приставив до скроні одного з них стартовий пістолет і погрожував розправою.
Правоохоронці, оперативно відреагувавши на виклик лікарів, затримали 34-річного зловмисника та вилучили у нього зброю.
Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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