Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В Одесі під домашній арешт відправлено чоловіка, який приставив до скроні стоматолога пістолет і погрожував його застрелити.

Читайте такожУ Києві підліток зарізав батьків з братом та жив з тілами декілька днів - поліціяЯк повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, конфлікт стався в одній із стоматологічних поліклінік міста. В цей лікувальний заклад чоловік привів свою п'ятирічну доньку на прийом.

Відзначається, що в клініці дитина під час прийому розплакалася, на що батько відреагував агресією - розпочав з медпрацівниками конфлікт, в розпал якого приставив до скроні одного з них стартовий пістолет і погрожував розправою.

Правоохоронці, оперативно відреагувавши на виклик лікарів, затримали 34-річного зловмисника та вилучили у нього зброю.

Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Лариса Козова