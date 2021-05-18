Житель міста Самбір Львівської області вдарив ножем у груди свою дружину і кілька днів не звертався до медиків, після чого жінка померла.
За інформацією поліції, на тілі 50-річної померлої була рану в ділянці грудей. Як згодом встановили медики, ніж пошкодив жінці легеню та діафрагму, що і призвело до смерті.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний її 50-річний чоловік. З'ясувалося, що подружжя посварилося, і той вдарив жінку ножем у груди.
"У поліцію та до медиків зловмисник не звертався, натомість - намагався "лікувати" поранену самостійно. 17 травня жінка померла", - розповіли в поліції.
Чоловіка затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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