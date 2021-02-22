Про те, що у селах Білогородка та Мила Бучанського району чоловік вчиняв розпусні дії стосовно 8-річної та 12-річної дівчат до поліції повідомили небайдужі громадяни та надали відповідні відеодокази.

У Київській області викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх.

Читайте такожНа Львівщині троє людей померли від отруєння чадним газомЯк повідомляє Поліція Київської області, про те, що у селах Білогородка та Мила Бучанського району чоловік вчиняв розпусні дії стосовно 8-річної та 12-річної дівчат до поліції повідомили небайдужі громадяни та надали відповідні відеодокази.

Працівники Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний житель села Білогородка. Чоловік у скоєному зізнався.

За місцем його проживання поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів, зокрема мобільні телефони та наркотичні засоби рослинного походження, які направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Запобіжний захід підозрюваному обере суд.

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Автор: Вікторія Токарєва