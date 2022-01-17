Підозрюваний у здійсненні бійні на Житомирщині має перебувати під вартою ще 60 днів, поділився юрист.

Обвинуваченому у вбивстві учасників АТО на Житомирщині у травні 2020 року Анатолію Захаренку продовжили термін тримання під вартою до 17 березня.

Як розповів кореспонденту УНІАН адвокат обвинувачуваного Андрій Шкварко, відповідне рішення сьогодні ухвалив Богунський районний суд Житомира.

"Строк тримання під вартою Захаренку продовжили ще на 60 діб – до 17 березня", – заявив захисник.

Також він додав, що через хворобу однієї із суддів не відбувся допит судово-медичних експертів.

"Судове засідання щодо допиту експертів перенесли на 14 лютого", – уточнив Шкварко.

Читайте такожРозстріл АТОшників на Житомирщині: обвинувачений зробив гучну заяву в суді (фото)Нагадаємо, 22 травня 2020 року на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в орендаря водойми Анатолія Захаренка виник конфлікт зі знайомими.

Під час конфлікту чоловік з мисливської рушниці вбив сім осіб. Серед вбитих – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Одному з гостей вдалося втекти з місця події та повідомити про неї правоохоронців.

Пізніше суд вирішив, що підозрюваний у вбивстві має перебувати під вартою.

Під час одного із засідань суду Захаренко заявив, що причиною масового вбивства стала суперечка та погрози йому, і він стріляв з метою самозахисту.

У кримінальному провадженні було призначено до 200 експертиз. За результатами психіатричного обстеження, Захаренка визнали осудним.

Справа за обвинувачення Захаренка у вбивстві сімох людей розглядається у Богунському районному суді Житомира.

14 січня 2022 року під час засідання суду сторона захисту ініціювала проведення повторного допиту експертів щодо висновків судмедекспертиз стосовно загиблих.

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