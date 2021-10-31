Дідусь та бабуся не тікали з хати, а шукали у вогні та диму своїх улюбленців.

На Закарпатті у пожежі ледь не загинули літні брат та сестра. 72-річний чоловік та його 68-річна родичка шукали у будинку, який був заповнений чадним димом, своїх чотирилапих друзів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Інцидент стався у місті Хуст. 31 жовтня о 02:01 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. М. Аркаса. У житловому будинку з невідомих причин відбулося займання у горищному приміщенні.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь охопив близько 70 кв.м. покрівлі будівлі та почав поширюватися на кімнати. Вогнеборці знайшли у будинку 72-річного власника та його 68-річну сестру. Літні мешканці не поспішали тікати від вогню - вони шукали в охоплених димом кімнатах своїх домашніх улюбленців.

Читайте також"У мене руки в синцях": у Києві єпископ побив жінку через собаку (відео)Брат та сестра хотіли врятувати своїх чотирилапих друзів та ледь не загинули. Пожежники вивели їх з будинку та передали лікарям, чоловіка госпіталізували з ознаками отруєння чадним газом.

Пожежу ліквідували. Тепер спеціалісти встановлюють причину займання та розмір матеріальної шкоди, яка була завдана вогнем. Чи вдалося літнім людям врятувати тварин - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одну пожежу, яка виявилася смертельною. У Києві на Оболоні у багатоповерхівці загорілася квартира, під час гасіння вогню рятувальники знайшли труп.

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Автор: Поліна Кузенко