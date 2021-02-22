На Чернігівщині рятувальники підняли з річки Десна вантажівку із загиблим водієм.
Про це повідомляє Управління ДСНС України у Чернігівській області.
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Зазначається, що 21 лютого на автомобільній дорозі М-01 «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros зруйнувавши конструктивні елементи огорожі мосту та відбійника впав з майже 20-метрової висоти у р. Десна і частково затонув.
«На жаль, водій, 1990 р. н., громадянин Турецької республіки не врятувався», - йдеться у повідомленні.
Для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт по вилученню автомобіля та деблокуванню тіла загиблого водія було залучено водолазне відділення групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення аварійно-рятувальної частини та автокран Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Чернігівській області.
«Рятувальники розчистили берег річки, а водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб і закріпили троси. За допомогою автокрану та автомобіля «КрАЗ» 8-го навчального центру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони о 13:10 вантажівку із загиблим водієм було піднято з води», - йдеться у повідомленні.
Загалом для проведення робіт залучалося 18 працівників та 8 одиниць техніки.
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