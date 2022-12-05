Перевіряють монастир і єпархіальне управління.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, шукаючи причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та заборонених до обігу предметів.

Як зазначили в СБУ, огляд території та приміщень правоохоронці проводять за безпосередньої участі представників церкви.

Наголошують, що заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

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Наразі заходи відбуваються на таких об’єктах:

Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ;

єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Діяльність УПЦ МП в Україні – останні новини

З кінця листопада СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату. Оглядають культові споруди, територію монастирів та єпархій тощо.

Тільки у перші дні правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані.

На Рівненщині під час заходів у приміщеннях УПЦ МП. знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії.

А у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. За інформацією ЗМІ, під час обшуків секретаря єпархії Микиту виявили у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Там же СБУ виявила ноутбук, на якому священники зберігали дитячу порнографію.

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